США підтвердили удари по Венесуелі

У столиці Венесуели Каракасі вночі пролунало близько семи вибухів, над містом було помічено кілька літаків, а жителі повідомляли про звуки пострілів у різних районах, зокрема в околицях Каракаса та порту Ла-Гуайра.

Про це повідомляють міжнародні джерела. Після вибухів знеструмленою опинилася південна частина міста, поруч із великою військовою базою. Федеральне управління авіації США заборонило комерційні польоти у повітряному просторі Венесуели через «воєнну активність» у регіоні.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану у зв’язку з атакою на країну. За даними низки західних медіа, Білий дім підтвердив, що США завдають ударів по території Венесуели, зокрема по об’єктах, які, за твердженням американської влади, використовуються для наркоторгівлі.

За повідомленням CBS News, плани атаки США обговорювали ще на Різдво, але відклали через погодні умови. Існують також повідомлення, що венесуельські системи реагування могли не помітити початкові удари, а зенітні гармати не діяли. Порт Ла-Гуайра міг зазнати пожежі після одного з ударів.