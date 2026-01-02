Зеленський повідомив про кадрові рішення у розвідці та майбутні зміни в ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах про нараду з керівником Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком, під час якої обговорювали безпекову ситуацію навколо України та актуальні загрози з боку Росії.

За словами глави держави, Україна й надалі зосереджуватиметься на зменшенні економічного потенціалу агресора, зокрема через обмеження та здешевлення російського нафтового експорту. Аналогічний підхід застосовуватиметься і до російського воєнного виробництва шляхом розриву міжнародних зв’язків та схем обходу санкцій. Зеленський подякував СЗР за роботу в цьому напрямі та надану інформацію.

Президент також повідомив, що відсьогодні Олег Іващенко продовжить службу на позиції воєнної розвідки України (ГУР), де виконуватиме завдання з обмеження російського військового потенціалу.

Окрім цього, Зеленський поінформував про доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та обговорення діяльності Державної прикордонної служби України. За його словами, під керівництвом Сергія Дейнека ДПСУ за понад шість років пройшла значний шлях розвитку та посилення, а підрозділи прикордонників нині воюють на передовій разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки України. Значно укріплено й кордон з Білоруссю та Росією.

Водночас президент зазначив, що є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Найближчим часом міністр Клименко має представити кандидатури на заміну очільника служби, а Сергій Дейнеко, за словами Зеленського, продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.