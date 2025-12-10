Стали відомі подробиці нового мирного плану, який опрацьовують США, Україна та ЄС

The Washington Post повідомляє, що попри суперечливі сигнали від Дональда Трампа, переговори щодо можливого мирного врегулювання війни проти України просуваються. За даними видання, США, Україна та європейські партнери напрацьовують пакет гарантій безпеки, економічної відбудови та потенційних територіальних рішень.

Мирний план для України — у формі «суверенної держави з міжнародними гарантіями безпеки, членством у ЄС та масштабною післявоєнною відбудовою» — стає більш реалістичним, пише The Washington Post, посилаючись на американських, українських та європейських посадовців.

Водночас видання наголошує, що непередбачуваність президента США Дональда Трампа й його «симпатія до російського агресора» можуть зірвати зусилля дипломатів.

У WP зазначають, що нова Стратегія нацбезпеки США, оприлюднена Білим домом, засвідчила «рівновіддаленість» Трампа між демократичним ЄС і авторитарною росією, що викликало тривогу в європейських столицях.

Попри це, мирний пакет, який опрацьовують радники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф, включає три документи: план мирного врегулювання, гарантії безпеки та економічну програму відбудови. Україна та ЄС мають оприлюднити свої поправки до проєктів у середу.

Серед ключових елементів, які, за даними WP, обговорюються сторонами:

• Членство України в ЄС у 2027 році. Адміністрація Трампа вважає, що зможе подолати спротив окремих країн, зокрема Угорщини.

• «Аналог статті 5 НАТО» від США. Україна хоче, щоб гарантії були підписані США та ратифіковані Конгресом. Європейські держави підписували б окремі угоди.

• Забезпечення суверенітету України без російського вето. Київ відкидає будь-які обмеження на чисельність армії.

• Демілітаризована зона вздовж лінії зіткнення — від Донеччини до Запоріжжя та Херсона, з ширшою смугою без важкого озброєння.

• Питання «територіальних поступок». США нібито наполягають, що Україна може втратити частину Донеччини внаслідок боїв у найближчі місяці й повинна розглянути компроміс, щоб уникнути подальших втрат. Київ категорично відмовляється юридично віддавати території.

• Запорізька АЕС під міжнародним контролем. Розглядається варіант передачі управління об’єктом США як «американського стримуючого фактора».

• Велика програма економічної відбудови. Обговорюється використання $200+ млрд заморожених російських активів у Європі, з яких $100 млрд уже пропонували для репарацій.

Також США ведуть діалог із BlackRock щодо відновлення плану Фонду розвитку України, який міг би залучити близько $400 млрд.

The Washington Post зазначає, що Трамп також хоче розробити економічний пакет і для росії, виходячи з логіки, що країни, які торгують, «менше воюють».

Видання підкреслює: тиск на Володимира Зеленського може мати протилежний результат — Україна просто продовжить воювати далі. Ефективною може бути лише така угода, яка включає достатні гарантії безпеки та економічні стимули, щоб суспільство погодилося на складні рішення.

На думку автора, найбільша помилка Трампа — змушувати Україну діяти терміново. Дипломатія так не працює, й слабка угода може обернутися провалом.

У статті підсумовують: Трамп має зробити «розумну угоду, яка витримає час». Інакше він ризикує отримати «нічого», а війна — перейти в ще більш руйнівну фазу.