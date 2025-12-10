СБУ арештувала в Одеському порту судно “тіньового” флоту рф, що незаконно вивозило українське зерно

Служба безпеки України затримала та арештувала іноземне судно, яке входило до так званого «тіньового» флоту росії та незаконно перевозило українську агропродукцію з окупованого Криму. Екіпаж — 17 громадян країн Близького Сходу.

В Одесі затримали іноземне судно, яке сім разів заходило до Криму для незаконного експорту агропродукції / Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання в Одеському торговельному порту іноземного суховантажу, який входив до «тіньового» флоту рф та використовувався для нелегального експорту української агропродукції з тимчасово окупованого Криму. За даними СБУ, власник судна перебував під санкціями РНБО та багаторазово змінював його назву й формальних бенефіціарів, щоб обходити обмеження.

Суховантаж зайшов до порту Одеси під прапором однієї з африканських країн з метою завантаження партії сталевих труб. Оперативники встановили, що перед початком повномасштабної війни судно щонайменше сім разів заходило до Севастополя, де здійснювало нелегальний експорт агропродукції в інтересах рф.

Реклама

Реклама

Зокрема, у січні 2021 року корабель незаконно вивіз майже 7 тис. тонн українського зерна до північної Африки. На момент затримання на борту перебували 17 членів екіпажу — капітан та моряки, які є громадянами кількох країн Близького Сходу.

Під час обшуків СБУ вилучила плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали радіозв’язку, які підтверджують незаконні заходи судна у порти тимчасово окупованого Криму.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110-2 — фінансування дій, пов’язаних зі зміною державного кордону або захопленням влади;

ч. 1 ст. 111 — державна зрада;

ст. 291 — порушення правил безпеки на транспорті;

чч. 2, 3 ст. 332-1 — порушення порядку в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України.

Суд наклав арешт на судно для подальшої передачі до АРМА — Національного агентства з управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.