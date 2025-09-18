        Суспільство

        РФ повернула до України ще 1000 тіл загиблих захисників

        Галина Шподарева
        18 Вересня 2025 14:57
        Повернення тіл українських військових / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
        Сьогодні, 18 вересня, відбувся новий етап репатріаційних заходів – до України повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

        Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

        Слідчі спільно з експертними установами МВС найближчим часом проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

        Перевезення репатрійованих полеглих захисників до визначених державних спеціалізованих установ, організацію передачі загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ здійснює особовий складу Збройних Сил України.

        “Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих”, – йдеться в повідомленні.

        Репатріаційні заходи 18 вересня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

