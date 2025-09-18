РФ повернула до України ще 1000 тіл загиблих захисників

Сьогодні, 18 вересня, відбувся новий етап репатріаційних заходів – до України повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі спільно з експертними установами МВС найближчим часом проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Перевезення репатрійованих полеглих захисників до визначених державних спеціалізованих установ, організацію передачі загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ здійснює особовий складу Збройних Сил України.

“Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих”, – йдеться в повідомленні.