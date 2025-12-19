В Україну повернули 1003 тіла українських військових

Сьогодні, 19 грудня, у рамках репатріаційних заходів до України повернули 1003 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Перевезення репатрійованих до спеціалізованих установ та організацію передачі загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ здійснює особовий склад Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України.