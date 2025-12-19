Житель Дніпропетровщини передавав ФСБ координати техніки та особового складу ЗСУ

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили та затримали інформатора ФСБ РФ, який відстежував переміщення техніки та особового складу Збройних сил України й передавав росіянам дані про дислокацію військових.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2025 року житель Синельниківського району добровільно погодився на співпрацю з представником ФСБ РФ для збору та передачі інформації про місця розташування військової техніки та підрозділів Збройних Сил України.

На завдання куратора зловмисник передавав через месенджер дані про місця дислокації військових автомобілів, особового складу та техніки на території прифронтового Синельниківського району, додаючи точні координати. Після надсилання інформації видаляв листування.

Як розповіли в СБУ, Зловмисник відстежував кількість та види військової техніки Сил оборони, яка рухалась у напрямку передової. Щоб полегшити собі завдання і збирати розвіддані приховано, фігурант намагався знайти покинутий гараж поблизу однієї з головних автомагістралей на виїзді з обласного центру. Там він збирався облаштувати спостережний пункт.

Потім агент отримав вказівку від куратора обладнати “засідку” з мінікамерою та онлайн-трансляцією поблизу міжрегіональної автотраси. За допомогою відеопристрою росіяни сподівалися відстежувати потоки військових колон та їхню чисельність під час планування бойових операцій РФ.

Чоловіка затримали, йому повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави.