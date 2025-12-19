У Мінфіні роз’яснили умови виділення Євросоюзом 90 млрд євро для України

Саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.

Про деталі виділення фінансової допомоги розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами Марченка, позика безвідсоткова і “по суті безповоротна для України”. Гроші будуть спрямовані на бюджет і оборону.

Важлива умова – погашення позики можливе тільки після того, як РФ компенсує збитки за війну в Україні.

“Робота над репараційним кредитом продовжиться – його реалізація потребує додаткової підготовки. Дякую європейським партнерам за рішучість та розуміння потреб України”, – зазначив міністр фінансів.