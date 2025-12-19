        Економіка

        У Мінфіні роз’яснили умови виділення Євросоюзом 90 млрд євро для України

        Галина Шподарева
        19 Грудня 2025 10:49
        Міністерство фінансів України / Фото: transexpo.ua
        Міністерство фінансів України / Фото: transexpo.ua

        Саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.

        Про деталі виділення фінансової допомоги розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

        За словами Марченка, позика безвідсоткова і “по суті безповоротна для України”. Гроші будуть спрямовані на бюджет і оборону.

        Важлива умова – погашення позики можливе тільки після того, як РФ компенсує збитки за війну в Україні.

        “Робота над репараційним кредитом продовжиться – його реалізація потребує додаткової підготовки. Дякую європейським партнерам за рішучість та розуміння потреб України”, – зазначив міністр фінансів.


