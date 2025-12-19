Ростов і Орел — частково без світла, у Тольятті — влучання в хімзавод: наслідки нічних атак на РФ

У ніч з 18 на 19 грудня безпілотники атакували хімічний завод “Тольяттіазот” у місті Тольятті Самарської області РФ. На місці удару спалахнула пожежа. Також після серії вибухів без світла частково залишилися Ростов та Орел.

Про це повідомляють Telegram-канала Astra та Exilenova+.

Жителі Тольятті повідомляють про звуки вибухів та пожежу в районі місцевого хімзаводу. На місці працюють рятувальники, дорога в районі підприємства перекрита.

Реклама

Реклама

Тольяттіазот (ТоАЗ) — один із найбільших хімічних заводів Росії та один з найбільших світових виробників аміаку. Основна продукція підприємства включає аміак, карбамід (сечовину), метанол та інші азотні хімікати.

Також, за повідомленнями жителів Орла, під атакою БпЛА сьогодні вночі перебувала ТЕЦ. За даними місцевої влади, пошкоджено об’єкт комунальної інфраструктури. Як наслідок – обмеження тепло- та енергопостачання в одному з районів.

Зафіксовано вибухи сьогодні й у Ростові-на-Дону, після чого в частині міста зникло світло. Наслідки атаки уточнюються.