        СБУ вдарила по аеродрому Бельбек у Криму: уражено російську ППО та МіГ-31 з боєкомплектом

        Галина Шподарева
        18 Грудня 2025 13:41
        МіГ-31 в Криму / Фото: СБУ
        МіГ-31 в Криму / Фото: СБУ

        Уночі 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ відпрацювали по складових російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Також уражено МіГ-31. Вартість знищеної та пошкодженої техніки оцінюється у сотні мільйонів доларів.

        Про це повідомили в СБУ.

        Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

        • два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення “Небо-СВУ” (ціна одного — майже 60-100 млн доларів);
        • РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф” (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна — 60 млн доларів);
        • зенітно-ракетний комплекс “Панцир-С2” (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна — 19 млн доларів);
        • літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — 30–50 млн доларів залежно від комплектації та озброєння).
        Уражені російські об’єкти в Криму / Фото: СБУ

