СБУ вдарила по аеродрому Бельбек у Криму: уражено російську ППО та МіГ-31 з боєкомплектом

Уночі 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ відпрацювали по складових російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Також уражено МіГ-31. Вартість знищеної та пошкодженої техніки оцінюється у сотні мільйонів доларів.

Про це повідомили в СБУ.

Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення “Небо-СВУ” (ціна одного — майже 60-100 млн доларів);

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф” (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна — 60 млн доларів);

зенітно-ракетний комплекс “Панцир-С2” (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна — 19 млн доларів);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — 30–50 млн доларів залежно від комплектації та озброєння).