Генштаб підтвердив ураження НПЗ в Краснодарському краї РФ та атаку на нафтобазу в Ростовській області

У ніч на 17 грудня підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу “Славянский” у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Також зафіксовані влучання по нафтобазі “Николаєвская” у Ростовській області та артилерійському складу окупантів на Луганщині.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У Слов’янську-на-Кубані зафіксовано вибухи та пожежу в районі НПЗ “Славянский”. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється. Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Підтверджено влучання по території нафтобази “Николаєвская” в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб “Капітан Гіберт”.

На тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються.

За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня українськими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу).