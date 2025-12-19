ЄС погодив 90 млрд євро для України на наступні два роки

Європейський союз затвердив пакет фінансової допомоги для України на 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта 19 грудня.

“Ми маємо угоду. Ми зобов’язалися, ми виконали”, – йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за рішення.

“Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки”, – написав Зеленський.

Як пише Європейська правда, затверджено варіант спільного запозичення, яке зробить Євросоюз. Рішення вимагало затвердження за принципом одностайності.

Фрідріх Мерц уточнив, що кошти підуть також на військові потреби Києва.

“Цих коштів достатньо для покриття військових і бюджетних потреб України на найближчі два роки. Це вирішальний сигнал для закінчення війни, оскільки Путін піде на поступки лише тоді, коли зрозуміє, що його війна не принесе йому вигоди”, – заявив німецький канцлер.