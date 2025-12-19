Сертифікація CE в Україні: як отримати маркування для ринку ЄС

Сертифікація CE є обов’язковою вимогою для експорту багатьох видів продукції до країн Європейського Союзу. Вона підтверджує, що товар відповідає директивам ЄС щодо безпеки, охорони здоров’я та захисту довкілля. Для українських виробників і експортерів сертифікація CE в Україні — це ключовий етап виходу на європейський ринок без ризиків блокування вантажів чи штрафів. Детально з процедурою можна ознайомитись на сторінці https://www.declaration.com.ua/ce/.

Наявність маркування CE дозволяє легально продавати продукцію в усіх країнах ЄС без додаткових національних дозволів.

Що таке сертифікат CE і коли він потрібен

Сертифікат CE підтверджує відповідність продукції вимогам директив Європейського Союзу. Фактично це доказ того, що товар пройшов оцінку відповідності й може бути введений в обіг на території ЄС. Сам знак маркування CE наноситься на продукцію або її пакування після завершення всіх процедур.

CE є обов’язковим для електрообладнання, машин, іграшок, будівельних матеріалів, медичних виробів, засобів індивідуального захисту та іншої продукції з підвищеними вимогами до безпеки. Без цього маркування експорт до Європи є неможливим.

Які вимоги ЄС висуває до продукції

Європейське законодавство базується на директивах нового та глобального підходу. Вони визначають основні вимоги до безпеки, але не регламентують конкретні технічні рішення. Виробник самостійно доводить відповідність продукції цим вимогам.

Для цього формується технічне досьє, яке включає опис продукції, аналіз ризиків, креслення, результати випробувань та інструкції. У ряді випадків до процесу залучається нотифікований орган, який проводить незалежну оцінку відповідності.

Як проходить процедура сертифікації CE

Процес сертифікації CE залежить від типу продукції та застосовуваних директив, але загальна логіка залишається однаковою. Спочатку визначаються нормативні вимоги ЄС, після чого обирається схема оцінки відповідності.

Стандартні етапи включають:

ідентифікацію директив ЄС;

підготовку технічної документації;

проведення випробувань;

оформлення декларації відповідності CE;

нанесення знака CE marking.

Дотримання цієї послідовності дозволяє коректно отримати сертифікат CE без повторних перевірок і затримок.

Вартість сертифікації CE та від чого вона залежить

Вартість сертифікації CE формується індивідуально. На ціну впливає тип продукції, складність випробувань, кількість застосовуваних директив і необхідність залучення нотифікованого органу.

Також враховуються:

обсяг технічної документації;

серійне чи одиничне виробництво;

терміни оформлення;

потреба в аудиті виробництва.

Точну вартість можна визначити лише після попереднього аналізу продукції.

Як правильно пройти сертифікацію CE в Україні

Щоб сертифікація CE в Україні пройшла без проблем, важливо працювати з фахівцями, які розуміють вимоги ЄС і мають досвід взаємодії з європейськими лабораторіями та нотифікованими органами.

Професійний супровід дозволяє уникнути помилок у документації, скоротити строки та зменшити фінансові ризики. Це особливо важливо для компаній, які вперше виходять на ринок Європейського Союзу.