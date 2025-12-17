Начальник підрозділу бойової бригади коригував атаки окупантів по складах ЗСУ у трьох областях

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила “крота” у Силах оборони. Завербований ФСБ начальник медичного підрозділу бойової бригади ЗСУ коригував повітряні атаки РФ одразу по трьох регіонах України.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, окупанти використовували “крота” для наведення ракетно-дронових ударів по Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Основними “цілями” були арсенали зберігання боєприпасів та безпілотних систем українських військ.

Також ФСБ сподівалась отримати від агента координати медичних складів та автопарків спецтранспорту Сил оборони, який постачає медпрепарати на передову. Під виглядом робочих поїздок посадовець курсував по військових частинах та логістичних базах на півночі України.

“Перебуваючи на об’єктах, фігурант позначав на гугл-картах їхнє розташування для подальшого звіту ФСБ. В обмін на співпрацю окупанти пропонували агенту гроші та обіцяли здійснити його евакуацію до родичів в Росію”, – розповіли в СБУ.

Військова контррозвідка СБУ затримала “крота” на робочому місці. Відомо, що росіяни завербували посадовця через Telegram-канали, де він агітував українців скласти зброю перед РФ. Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон та ноутбук, з яких він координував свої дії з куратором від ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.