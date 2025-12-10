Новорічні та різдвяні заходи у Львові: події грудня, які варто побачити

Зимовий Львів — це особлива атмосфера. Вулиці міста наповнюються ароматом кориці, глінтвейну й запашної випічки, а кожна площа перетворюється на маленьке свято. Грудень — час, коли розпочинається головна афіша подій Львів: концерти, театральні вистави, дитячі шоу та великі музичні програми.

З цієї нагоди internet-bilet.ua підготував для вас добірку найцікавіших святкових подій Львова, щоб ви могли легко обрати, як провести свої зимові вихідні.

Sinatra. White Christmas – 8 грудня 2025, 19:00, Театр Марії Заньковецької

Концерт, що наповнений шармом старого Голлівуду та чарівністю джазових вечорів. Kyiv Orchestra у супроводі відомих вокалістів виконає безсмертні композиції Френка Сінатри — «Let It Snow», «White Christmas», «Fly Me to the Moon» та інші. У театральній залі панує особлива атмосфера — світло свічок, живий звук і справжня новорічна елегантність, яка перенесе слухачів у золоті 50-ті.

Коляда та й плес… Ізпрежди віка – 9 грудня 2025, 14:00 та 18:30, Театр Марії Заньковецької

Це не просто вистава, а театралізоване дійство, де оживають українські традиції. Хори, танці, колядники, автентичні костюми та живий спів — усе це створює ефект присутності у різдвяному селі. Глядачі відчують магію стародавніх обрядів і справжній дух українського Різдва.

Вечори на хуторі поблизу Диканьки – 11 грудня 2025, 18:00, ПК «Рокс»

Жартівлива постановка за мотивами творів Миколи Гоголя — це вибух позитиву, сміху та народного гумору. Вистава занурює у світ українських вечорниць, де зустрічаються нечисть, козаки та закохані дівчата. Кольорові костюми, музика та фольклорні танці роблять цю подію ідеальною для родинного дозвілля.

The Harry Potter Symphony – 17 грудня 2025, 17:00 і 19:30, Театр Марії Заньковецької

Магічний вечір для всіх поколінь. Симфонічний оркестр Bigshow Orchestra виконає легендарні саундтреки з фільмів про Гаррі Поттера. У залі пануватиме атмосфера чарівництва: світлові ефекти, відеопроекції та сила живої музики. Це не просто концерт — це подорож до Гоґвортсу, де кожна нота дихає пригодами й дивом.

Крижане серце – 20 грудня 2025, 14:00, ПК «Рокс»

Музична казка для всієї родини. Малечу чекає зустріч з улюбленими героями — Ельзою, Анною та Олафом — у яскравому святковому шоу. Ефектні костюми, снігові декорації та інтерактив із залом занурять дітей у атмосферу дружби, любові та справжнього дива.

Ніч перед Різдвом – 20 грудня 2025, 19:00, ПК «Рокс»

Одна з найтепліших новорічних вистав року. Глядачі побачать казкове українське село з колядками, танцями та щирим гоголівським гумором. Постановка поєднує сучасне прочитання класики з традиційною різдвяною магією — саме те, що потрібно для святкового настрою.

Олег Скрипка та Christmas Band “Щедрик” – 26 грудня 2025, 19:00, FESTrepublic

Вибуховий концерт від легендарного українського музиканта. У програмі — традиційні колядки в новому звучанні, авторські композиції й світові хіти у фірмовій енергетиці Олега Скрипки. Це шоу заряджає святковим драйвом і нагадує, що українська коляда — це живий ритм серця нації.

ТНМК. Новий Вертеп – 27 грудня 2025, 19:00, FESTrepublic

Музичне театральне дійство, яке поєднує гумор, живу музику та сценічні образи. Гурт ТНМК у своєму стилі осучаснив традиційний вертеп, створивши динамічне шоу з римованими діалогами, ритмом і драйвом. Це свято життя, що дарує і посмішки, і глибокі емоції.

SHUMEI. Світло Різдва – 1 січня 2026, 19:00, FESTrepublic

Початок нового року у теплій і душевній атмосфері. Співак SHUMEI виконає свої найкращі пісні та різдвяні композиції, що наповнені світлом і вдячністю. Ліричні тексти, щирість і голос, який торкається серця, створюють ідеальний настрій для старту нового року.

Святковий Львів – місто, де живе Різдво

Протягом усього грудня центральні вулиці перетворюються на великий ярмарковий простір. На площі Ринок діє святковий центр міста з вертепами, глінтвейном і музичними виступами просто неба.

А в львівському оперному театрі — численні концерти, класичні вистави й зимові шоу для всієї родини.

Щоб не пропустити жодну подію та зручно придбати квитки онлайн, перегляньте повну афішу концертів та подій Львова

Тут зібрано всі актуальні заходи грудня — з описами, місцями проведення