Колишнього голову Дніпропетровської ОДА та спільників підозрюють у розкраданні сотень мільйонів на дорожніх роботах — НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали справи щодо ексголови Дніпропетровської ОДА та його спільників. За версією слідства, вони привласнили понад 392 млн грн під час дорожніх робіт, штучно завищивши вартість матеріалів і підробивши документи.

Національне антикорупційне бюро України повідомило про відкриття матеріалів у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та його спільників, яких підозрюють у розкраданні коштів під час дорожніх робіт.

За даними слідства, учасники схеми підробляли документи, щоб швидше отримати бюджетні кошти та уникнути процедур, пов’язаних із проєктуванням, експертизою та технічним наглядом. Поточний або капітальний ремонт вони формально замінювали на експлуатаційне утримання, яке у 2022 році було пріоритетним напрямом фінансування.

У результаті витрати на виконання робіт необґрунтовано збільшили до 1,5 млрд грн. На цю суму було укладено договори з компанією, пов’язаною з тодішнім головою Дніпропетровської ОДА. Слідство встановило, що ця компанія завищила вартість матеріалів більш ніж на 392 млн грн.

Частину цих коштів, за версією детективів, надалі вивели на рахунки інших підприємств, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику.

У вересні 2024 року про підозру повідомили п’ятьом особам, причетним до оборудки. Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах).

Окрім того, одному з підозрюваних — колишньому керівнику департаменту Дніпропетровської ОДА — додатково повідомлено про підозру в незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України.

НАБУ не розкривало ім’я фігуранта, однак як зазначають ЗМІ, йдеться про ексглаву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко та його заступника Максима Беспальчука.