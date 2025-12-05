У НАБУ заявили про викриття злочинної групи на чолі з нардепкою: Скороход підтвердила обшуки

НАБУ, САП та Служба безпеки України викрили у Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України.

Про це повідомили в НАБУ.

“Тривають першочергові слідчі дії. Деталі – згодом”, – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про народну депутатку від партії “За майбутнє” Ганну Скороход, яка разом зі спільниками вимагала у підприємця 250 тисяч доларів. Наразі у неї проводяться обшуки.

Згодом Скороход повідомила у Facebook, що зараз у її помешканні проводяться слідчі дії.

“Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: бачу в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію”, — написала вона.