        Кримінал

        У НАБУ заявили про викриття злочинної групи на чолі з нардепкою: Скороход підтвердила обшуки

        Галина Шподарева
        5 Грудня 2025 10:09
        читать на русском →
        Ганна Скороход / Фото: www.facebook.com/A.Skorokhod
        Ганна Скороход / Фото: www.facebook.com/A.Skorokhod

        НАБУ, САП та Служба безпеки України викрили у Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України.

        Про це повідомили в НАБУ.

        “Тривають першочергові слідчі дії. Деталі – згодом”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        За даними ЗМІ, йдеться про народну депутатку від партії “За майбутнє” Ганну Скороход, яка разом зі спільниками вимагала у підприємця 250 тисяч доларів. Наразі у неї проводяться обшуки.

        Згодом Скороход повідомила у Facebook, що зараз у її помешканні проводяться слідчі дії.

        “Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: бачу в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію”, — написала вона.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини