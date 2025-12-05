        Кримінал

        Військові США показали удар по човну, яким транспортували наркотики: четверо загиблих

        Галина Шподарева
        5 Грудня 2025 09:22
        Човен наркоторговців / Скриншот
        Човен наркоторговців / Скриншот

        У Тихому океані американські військові вдарили по човну, в якому, за їхніми даними, перевозилися наркотики. Відомо про чотирьох загиблих.

        Про це повідомили у Південному командуванні США.

        Удару по човну було завдано у межах операції “Південний спис” за наказом міністра війни Піта Гегсета.

        “Розвідка підтвердила, що судно перевозило незаконні наркотики та йшло транзитом відомим маршрутом наркотрафіку у східній частині Тихого океану”, – йдеться в повідомленні.

        У результаті атаки були знищені четверо “наркотерористів”.

        За інформацією Guardian, ця атака стала першою за останні три тижні. Як заявляли американські військові, з вересня вони завдали 22 ударів по човнах, задіяних у перевезенні наркотиків, та ліквідували майже 86 контрабандистів.

        Нагадаємо, 14 листопада Гегсет повідомив, що президент США Дональд Трамп віддав наказ про початок операції “Південний спис”, спрямовану на боротьбу з перевізниками наркотиків.


