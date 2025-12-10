НАБУ проводить обшуки у центральному апараті ДПС та в чотирьох обласних управліннях — ЗМІ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у центральному апараті Державної податкової служби України та в низці регіональних управлінь. Про це Економічній правді повідомило джерело у податковій.

За наявною інформацією, слідчі дії тривають у ДПС Хмельницької, Миколаївської, Запорізької та Львівської областей.

Причина обшуків наразі офіційно невідома. Водночас, за словами джерела, не виключено, що вони можуть бути пов’язані зі справою щодо масштабної корупції в енергетичній сфері, відомою як «Мідас».

Реклама