        Суспільство

        НАБУ проводить обшуки у центральному апараті ДПС та в чотирьох обласних управліннях — ЗМІ

        Сергій Бордовський
        10 Грудня 2025 13:28
        Вивіска "Державна податкова служба України" / Фото: ДПСУ
        Вивіска "Державна податкова служба України" / Фото: ДПСУ

        Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у центральному апараті Державної податкової служби України та в низці регіональних управлінь. Про це Економічній правді повідомило джерело у податковій.

        За наявною інформацією, слідчі дії тривають у ДПС Хмельницької, Миколаївської, Запорізької та Львівської областей.

        Причина обшуків наразі офіційно невідома. Водночас, за словами джерела, не виключено, що вони можуть бути пов’язані зі справою щодо масштабної корупції в енергетичній сфері, відомою як «Мідас».

