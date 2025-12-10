У Росії оштрафували медбрата за пошук слова “Азов” у Google

У Кам’янськ-Уральському російський суд оштрафував 20-річного колишнього медбрата Сергія Глухих на 3 тисячі рублів за пошук у Google слова «Азов». Як пишуть російські ЗМІ, після складення протоколу хлопець змушений був звільнитися з міської лікарні, де, за словами його захисту, його «загнобили».

Докази в суді / Фото з соцмережі

Згідно з матеріалами справи, 24 вересня вранці Глухих їхав на роботу автобусом і ввів у пошуку слово «Азов». У протоколі зазначено точний час і місце запиту, але не пояснюється, звідки силовики отримали ці дані. Того ж дня молодого чоловіка затримали співробітники ФСБ, отримали «зізнання» та доступ до його телефону.

Захист наполягає, що на Глухих чинили психологічний тиск. Наступного дня ФСБ показала понятым фотографії телефону з історією пошуку про УНА-УНСО, «Азов» і РДК, а також селфі з накладеним символом «Азова».

У суді стало відомо, що Глухих давно перебував «у полі зору» силовиків, а ФСБ проводила щодо нього оперативно-розшукові дії, хоча це заборонено в адміністративних справах. Офіцер ФСБ Антон Замараєв відмовився пояснити, звідки у відомства інформація про пошукові запити.

Адвокат наголошував, що силовики не довели умислу шукати саме «екстремістський» шеврон. Він продемонстрував, що за запитом «Азов» пошуковик видає широкий спектр результатів — від міст і моря до різних зображень.

Це вже друга версія протоколу, який розглядала та сама суддя. Перший повернули на доопрацювання, бо поліція переплутала реєстр «екстремістських матеріалів» Мін’юсту зі списком «терористичних організацій» ФСБ. У підсумку силовики залишили лише пункт про пошук зображення шеврона «Азова», який занесено до списку «екстремістських».

Цей випадок став першим відомим застосуванням нової статті 13.53 КоАП РФ про відповідальність за пошук «екстремістських матеріалів» в інтернеті.