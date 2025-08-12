        Кримінал

        На Тернопільщині вимагають відсторонити чотирьох офтальмологів, пацієнти яких осліпли після ін’єкцій

        Федір Олексієв
        12 Серпня 2025 19:41
        На Тернопільщині прокурори звернулися до суду з клопотанням про відсторонення від посад чотирьох офтальмологів районної лікарні, пацієнти яких втратили зір після ін’єкцій. Йдеться про 18 потерпілих.

        Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

        Інцидент стався у лютому 2023 року в Чорткові. Після планових ін’єкцій в очі пацієнти потрапили до лікарні з гострим запаленням внутрішньої оболонки ока. Усім провели операції, але зір відновити не вдалося — частина пацієнтів осліпла на обидва ока, а деяким довелося видаляти очі.

        Слідство з’ясувало, що ін’єкції робили забороненим в Україні препаратом, який не можна використовувати в офтальмології.

        “Оскільки медики і надалі продовжують працювати у лікарні, у зв’язку із ризиками впливу на персонал та пацієнтів, прокурори надіслали клопотання про відсторонення їх від займаних посад”, – зазначили у прокуратурі.


