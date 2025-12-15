        Кримінал

        Житель Львівщини намагався прорватися через кордон до Румунії на мотоциклі (відео)

        Галина Шподарева
        15 Грудня 2025 14:19
        Прикордонники затримали мотоцикліста-порушника кордону / Фото: ДПСУ
        Прикордонники затримали мотоцикліста-порушника кордону / Фото: ДПСУ

        Увечері 14 грудня до пункту пропуску “Порубне” на мотоциклі прибув громадянин України. Чоловік мав намір виїхати до Румунії, однак проходити прикордонно-митний контроль він не збирався та намагався прорватися через кордон на великій швидкості.

        Про це повідомили в ДПСУ.

        За даними прикордонників, чоловік не мав законних підстав для виїзду з України. Спробу прориву кордону зупинив один із прикордонників Чернівецького загону, який збив втікача з транспортного засобу.

        “Подали команду “Бар’єр” та затримали порушника. Ним виявився житель Львівської області 1992 року народження”, – розповіли в ДПСУ.

        Відносно затриманого складені протоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП.

        Порушника та мотоцикл передано представникам Національної поліції.

        Мотоцикл порушника кордону / Фото: ДПСУ

