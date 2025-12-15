Житель Львівщини намагався прорватися через кордон до Румунії на мотоциклі (відео)

Увечері 14 грудня до пункту пропуску “Порубне” на мотоциклі прибув громадянин України. Чоловік мав намір виїхати до Румунії, однак проходити прикордонно-митний контроль він не збирався та намагався прорватися через кордон на великій швидкості.

Про це повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, чоловік не мав законних підстав для виїзду з України. Спробу прориву кордону зупинив один із прикордонників Чернівецького загону, який збив втікача з транспортного засобу.

Реклама

Реклама

“Подали команду “Бар’єр” та затримали порушника. Ним виявився житель Львівської області 1992 року народження”, – розповіли в ДПСУ.

Відносно затриманого складені протоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП.

Порушника та мотоцикл передано представникам Національної поліції.