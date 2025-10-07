У Харкові директор та медсестра лікарні створили штат “мертвих душ” і надавали “бронь”

У Харкові до суду скеровано обвинувальний акт щодо директора та старшої медсестри однієї з лікарень, яких підозрюють у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Керівництво лікарні створило фіктивний штат і виплачувало зарплату неіснуючим працівникам / Фото: Прокуратура України

За даними слідства, у період із січня 2022 по травень 2025 року керівництво медзакладу вносило до штатного розпису осіб, які фактично не працювали. Першою до списку так званих «мертвих душ» потрапила підлегла старшої медсестри, якій запропонували залишатися вдома через вагітність, але продовжували виплачувати заробітну плату.

Пізніше до фіктивного списку внесли ще трьох родичів працівників, яким також регулярно нараховували гроші. Крім того, директор лікарні оформив на роботу двох чоловіків, щоб ті отримали «бронь» на час воєнного стану.

Табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а директор підписував їх без перевірки. Унаслідок схеми з бюджету було безпідставно виплачено близько 1 мільйона гривень.

Керівнику інкримінують також перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1 ККУ), оскільки оформлення фіктивних працівників дозволяло ухилятися від мобілізації.

Справу передано до суду.