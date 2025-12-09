Росія готується щомісяця постачати пів мільйона FPV-дронів на фронт, — Сирський

Росія прагне вийти на постачання своїм військам до 500 тисяч FPV-дронів щомісяця. На цьому тлі Україна посилює розвиток безпілотних систем, які нині забезпечують більшість уражень ворога на полі бою.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами головкома ЗСУ, противник нарощує інтенсивність наступальних дій, і ключова роль у стримуванні російських сил нині належить безпілотним системам.

Сирський зазначив, що безпілотники забезпечують близько 60% усіх уражень ворожих цілей. У листопаді українські безпілотні авіаційні комплекси виконали понад 304 тисячі завдань, а наземні роботизовані системи — майже 2 тисячі. Загалом дрони уразили або знищили близько 81,5 тисячі цілей, і цей показник зростає вже шість місяців поспіль.

Після періоду певного паритету Україна знову випереджає противника у застосуванні FPV-дронів. Водночас розвідка повідомляє, що Росія активно збільшує виробництво БпЛА, формує нові підрозділи та прагне вийти на щомісячне постачання до військ пів мільйона FPV-дронів.

Сирський наголосив, що відповідь України має бути асиметричною та ефективною, зокрема шляхом посилення боротьби з ворожими дронами та знищення інфраструктури підрозділів безпілотних сил РФ. Він також повідомив про подальше масштабування підрозділів БпС у ЗСУ, включно з територіальною обороною, та розвиток підрозділів НРК у Сухопутних військах.

Україна продовжує нарощувати підготовку фахівців усіх спеціальностей у сфері безпілотних систем.