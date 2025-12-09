Графіки не діють: у більшості областей України ввели аварійні відключення світла

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти України.
Про це повідомили в Укренерго.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання”, – йдеться в повідомленні.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
В Укренерго нагадали, що ситуація може змінитися й закликали стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.