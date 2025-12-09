        Суспільство

        Графіки не діють: у більшості областей України ввели аварійні відключення світла

        Галина Шподарева
        9 Грудня 2025 15:30
        Свічки на підвіконні / Фото: depositphotos
        Свічки на підвіконні / Фото: depositphotos

        У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти України.

        Про це повідомили в Укренерго.

        Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

        “Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання”, – йдеться в повідомленні.

        Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

        В Укренерго нагадали, що ситуація може змінитися й закликали стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.


