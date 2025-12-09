        Кримінал

        Стрілянина в Одесі: поліція працює на місці вбивства

        Галина Шподарева
        9 Грудня 2025 19:08
        читать на русском →
        Поліція на місці вбивства в Одесі / Фото: ГУНП в Одеській області
        Одеські поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі. Тіло загиблого виявили очевидці.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        Про звуки стрільби та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями поліцейським сьогодні близько 18:00 години повідомили очевидці.

        Від отриманих поранень постраждалий загинув, його особа встановлюється.

        На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


