Стрілянина в Одесі: поліція працює на місці вбивства

Одеські поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі. Тіло загиблого виявили очевидці.
Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.
Про звуки стрільби та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями поліцейським сьогодні близько 18:00 години повідомили очевидці.
Від отриманих поранень постраждалий загинув, його особа встановлюється.
На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.