Програма “Зимова єПідтримка” закінчилася: Мінекономіки підвело підсумки

Прийом заявок на отримання виплат за програмою “Зимова єПідтримка” завершено — допомогу в розмірі 1000 гривень отримали 14,4 млн українців.
Про це повідомило Міністерство економіки.
За даними відомства, програма стала наймасовішою ініціативою фінансової підтримки населення в історії України.
Допомогу отримали 12,7 млн громадян за заявками:
- через “Дію” — 12 млн
- через банки-партнери — 577 тис.
- через “Укрпошту” — 130 тис.
1,7 млн українців допомогу отримали за списками Мінсоцполітики, зокрема пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій.
Загалом за період з 10 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року українці витратили 8,6 млрд грн із 10,05 млрд грн, отриманих через “Дію” та банки-партнери.
На що витрачали гроші:
- Комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)
- Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн
- Заклади харчування — 443 млн грн
- Ліки — 237 млн грн
- Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн
- Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн
- Книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн
- Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн
- Театри і кінотеатри — 80 млн грн
- Поштові послуги — 61 млн грн
Попри завершення прийому заявок, виплати продовжаться, доки всі звернення не будуть оброблені. Використати кошти можна до кінця 2025 року.