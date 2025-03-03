Програма “Зимова єПідтримка” закінчилася: Мінекономіки підвело підсумки

Прийом заявок на отримання виплат за програмою “Зимова єПідтримка” завершено — допомогу в розмірі 1000 гривень отримали 14,4 млн українців.

Про це повідомило Міністерство економіки.

За даними відомства, програма стала наймасовішою ініціативою фінансової підтримки населення в історії України.

Допомогу отримали 12,7 млн громадян за заявками:

через “Дію” — 12 млн

через банки-партнери — 577 тис.

через “Укрпошту” — 130 тис.

1,7 млн українців допомогу отримали за списками Мінсоцполітики, зокрема пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій.

Загалом за період з 10 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року українці витратили 8,6 млрд грн із 10,05 млрд грн, отриманих через “Дію” та банки-партнери.

На що витрачали гроші:

Комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)

Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн

Заклади харчування — 443 млн грн

Ліки — 237 млн грн

Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн

Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн

Книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн

Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн

Театри і кінотеатри — 80 млн грн

Поштові послуги — 61 млн грн

Попри завершення прийому заявок, виплати продовжаться, доки всі звернення не будуть оброблені. Використати кошти можна до кінця 2025 року.