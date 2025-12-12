Інвалідність за $3 000: поліція затримала ділка, який “гарантував” рішення медкомісії

Поліцейські Житомирщини викрили 47-річного жителя Бердичева, який вимагав гроші за нібито вплив на рішення медичної комісії щодо встановлення інвалідності військовослужбовцю. Про це повідомили в поліції Житомирської області.

За даними слідства, фігурант запевняв знайомого військовослужбовця, що без «співпраці» з ним отримати групу інвалідності неможливо, та вимагав за це 3 тисячі доларів. Чоловік посилався на коло особистих знайомств і переконував, що може вплинути на рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи.

З серпня по листопад 2025 року підозрюваний неодноразово ініціював зустрічі із заявником, інструктував його щодо проходження комісії та наполягав на передачі неправомірної вигоди. Наприкінці листопада військовослужбовцю було призначено експертну комісію, за результатами якої йому встановили третю групу інвалідності.

Після цього фігурант знову призначив зустріч і наголосив на «зобов’язанні» передати обумовлену суму. Під час передачі 3 тисяч доларів слідчі ГУНП затримали чоловіка в процесуальному порядку.

За погодженням із Житомирською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.