На Вінниччині у подружжя підприємців вимагали 200 тисяч доларів: озброєних нападників затримали

У Вінницькій області троє зловмисників здійснили напад на родину підприємців. Жертв побили та змусили підписати боргові розписки на значну суму. Трьох учасників злочинної групи затримано. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Серед нападників — жителі Вінниці: батько та син, 58 і 33 років, а також 44-річний уродженець РФ, мешканець Вінницьких Хуторів. Постраждалі — підприємиця, її чоловік та їхній 18-річний син.

Нападники увірвалися до будинку на одній із баз відпочинку у Вінницькому районі, де від них переховувалася родина потерпілих. Після того як спільники, забравши мобільні телефони жертв, поїхали, родина звернулася по допомогу до поліції.

“Уже за кілька годин оперативники Управління карного розшуку встановили місцеперебування трьох причетних до злочину та за силової підтримки бійців КОРД і РПОП затримали їх. Наразі поліція розшукує четвертого фігуранта”, – розповіли в поліції.

Під час обшуків поліцейські вилучили значну кількість документів, зокрема боргові розписки, понад 7 тисяч доларів, понад 120 тисяч гривень, сім одиниць зброї, мобільні телефони, одяг, у якому були нападники, а також автомобіль, на якому вони пересувалися.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.