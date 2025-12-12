РФ запустила по Україні 80 БпЛА, 64 з них знешкоджено

У ніч на 12 грудня, починаючи з 18:00 11 грудня, РФ атакувала Україну 80 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово; Чауда, Гвардійське (ТОТ АР Криму). Близько 50 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 64 російські БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на трьох локаціях.