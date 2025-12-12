На Одещині внаслідок атаки РФ пошкоджено енергооб’єкт, є знеструмлення

У ніч з 11 на 12 грудня росіяни масовано атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

В Одеському районі окрім енергооб’єкта зазнали пошкоджень складські приміщення, адміністративна будівля та гараж. На місці спалахнули пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

“Через атаку низка населених пунктів тимчасово без світла. Відновлювальні роботи вже тривають. Критична інфраструктура працює від генераторів”, – написав Кіпер.

В Одесі внаслідок атаки в Одесі пошкоджено житловий будинок та об’єкти цивільної інфраструктури. У частині міста відсутнє електропостачання.

“Попри складні умови, садочки та школи будуть працювати – вони забезпечені генераторами”, – зазначили в Одеській МВА.