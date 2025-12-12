Блогерку Алхім оштрафували на майже 5 млн гривень за рекламу азартних ігор

Скандально відому блогерку Анну Алхім оштрафували за розміщення реклами азартних ігор у соцмережах. Сума штрафу — 4,8 млн гривень, у порушниці є три місяці, щоб добровільно його сплатити.

Про це повідомив голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity Геннадій Новіков.

Команда PlayCity виявила в контенті блогерки просування азарту. Реклама в соцмережах блогерів є прямим порушенням законодавства, зазначив Новіков.

“Для когось це може мати вигляд “звичайної реклами“, але насправді це історія про відповідальність. Про те, що на інфлюенсерів подібного рівня підписані сотні тисяч людей і довіра аудиторії не повинна ставати інструментом для залучення до азартних ігор. Сподіваюсь, це буде сигналом усім, хто працює з великою аудиторією: пряма чи прихована реклама азартних ігор у соцмережах заборонена”, — написав Новіков.

Загалом за результатами перевірок PlayCity протягом пів року оштрафували 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму 67,2 млн гривень. Під час моніторингу фахівці зафіксували контент, що порушує вимоги до реклами азартних ігор.

Серед останніх виявлених порушників блогер Коля Заліпуся. У порушників є три місяці, щоб добровільно сплатити штраф у 4,8 млн гривень чи оскаржити його. Щойно цей строк спливе — матеріали передадуть до виконавчої служби для примусового стягнення.

Раніше під санкції PlayCity потрапили відомі інфлюенсери Сімбочка, Русалочка ХL, а також телеграм-канал “Труха Україна”.