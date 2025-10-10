        Економіка

        Держбюджет отримав понад 175 мільйонів гривень від перших нових ліцензій на азартні ігри — PlayCity

        Сергій Бордовський
        10 Жовтня 2025 18:18
        читать на русском →
        Ілюстративне зображення / Дія
        Ілюстративне зображення / Дія

        До державного бюджету України надійшло ₴175,2 мільйона від перших нових ліцензій, виданих Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за участі платформи PlayCity.

        Як повідомили у PlayCity, ₴31,2 мільйона сплатило ТОВ «УНЛ ГЕЙМС» за перший рік дії ліцензії на онлайн-казино «NATIONAL CUP / Національний Кубок», а ₴144 мільйони — ТОВ «СІТІКОД», яке отримало ліцензію на букмекерську діяльність під брендом «BETON».

        У компанії зазначають, що ще кілька заявок на ліцензування перебувають на розгляді.

        Реклама
        Реклама

        «Це черговий крок до прозорого та контрольованого ринку азартних ігор, який працює за єдиними правилами й забезпечує стабільні надходження до бюджету України», — наголошується в повідомленні.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини