Держбюджет отримав понад 175 мільйонів гривень від перших нових ліцензій на азартні ігри — PlayCity

До державного бюджету України надійшло ₴175,2 мільйона від перших нових ліцензій, виданих Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за участі платформи PlayCity.

Як повідомили у PlayCity, ₴31,2 мільйона сплатило ТОВ «УНЛ ГЕЙМС» за перший рік дії ліцензії на онлайн-казино «NATIONAL CUP / Національний Кубок», а ₴144 мільйони — ТОВ «СІТІКОД», яке отримало ліцензію на букмекерську діяльність під брендом «BETON».

У компанії зазначають, що ще кілька заявок на ліцензування перебувають на розгляді.

Реклама

Реклама

«Це черговий крок до прозорого та контрольованого ринку азартних ігор, який працює за єдиними правилами й забезпечує стабільні надходження до бюджету України», — наголошується в повідомленні.