У Києві судитимуть організаторів мережі нелегальних онлайн-казино з обігом 83 мільйони гривень

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві завершили досудове розслідування у справі щодо організаторів масштабної мережі нелегальних азартних ігор. Про це повідомили у БЕБ.

Для прийому ставок і виплат виграшів організатори використовували систему p2p-переказів / Фото: БЕБ

За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу онлайн-казино і букмекерських ресурсів, які працювали без ліцензій і поза державним контролем. Загальний обіг коштів цих сайтів становив приблизно 83 мільйони гривень.

Для прийому ставок і виплат виграшів організатори використовували систему p2p-переказів, коли гравці перераховували гроші безпосередньо на банківські картки підставних осіб («дропів»). Надалі кошти акумулювалися, конвертувалися у готівку, криптовалюту або іноземну валюту.

Реклама

Реклама

Детективи завершили розслідування щодо двох підозрюваних, які забезпечували роботу «офісів» у Полтаві. Вони дали свідчення про функціонування схеми — використання спеціальних застосунків для автоматичного підтвердження транзакцій, ведення «чорної бухгалтерії» та передачу звітів організаторам.

Фігурантам повідомлено про підозру у незаконній організації азартних ігор та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Розслідування щодо інших учасників схеми триває. БЕБ встановлює коло осіб, причетних до організації незаконного грального бізнесу, щоб притягнути їх до відповідальності.