Хакери намагалися викрасти 1,5 млн грн з рахунків підприємства у Харкові

У Харкові правоохоронці заблокували 1,5 млн гривень, викрадених унаслідок кібератаки на місцеве торгівельне підприємство. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У грудні 2025 року до поліції звернулися представники підприємства із заявою про зникнення коштів з рахунків компанії. У ході перевірки встановлено, що невідомі особи інфікували сервери фірми шкідливим програмним забезпеченням, після чого викрали 1,5 млн гривень.

Правоохоронцям вдалося встановити ланцюжок підставних осіб, так званих «дропів», через яких здійснювалося виведення коштів, та своєчасно заблокувати викрадені активи.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури міста Харкова розпочато кримінальне провадження за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.