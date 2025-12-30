У Києві посадовицю районного управління освіти підозрюють у переплаті майже 1,9 млн грн за електроенергію

Слідчі Поліції Києва повідомили про підозру посадовиці управління освіти Деснянського району, яка, за даними слідства, допустила переплату майже 1,9 млн гривень під час закупівлі електроенергії для шкіл та дитячих садків району.

За інформацією правоохоронців, у січні 2023 року фахівчиня з публічних закупівель управління освіти Деснянської районної державної адміністрації провела тендер і уклала договір з приватним підприємством на постачання електроенергії для закладів освіти. Надалі, упродовж січня–вересня, за домовленістю сторін та на підставі додаткових угод, ціна електроенергії була безпідставно підвищена до рівня, вищого за ринковий.

У результаті протягом року на рахунки підприємства перерахували 17,2 млн гривень, з яких майже 1,9 млн гривень, за даними слідства, становила необґрунтована переплата з бюджету столичної громади.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.