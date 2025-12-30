Нарешті справжній Новий рік: 31 грудня в Україні буде морозно та зі снігом

В Україні у середу, 31 грудня, очікується періодичний сніг, а на півдні — мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, найближчої ночі температура повітря становитиме -3…-7 градусів, на сході та північному сході — -4…-9 градусів. Удень у більшості областей передбачається -2…-5 градусів.

Вітер буде північно-західного напрямку, рвучкий, місцями сильний. Синоптикиня застерігає бути обережними поблизу висотних будинків, під деревами та біля рекламних конструкцій.

У Києві 31 грудня очікується холодна погода зі снігом і сильними поривами вітру: вночі до -7 градусів, удень близько -5 градусів. На дорогах по всій країні прогнозується ожеледиця.

За словами Діденко, на Новий рік в Україні буде морозно та сніжно. Водночас із 2–3 січня очікується потепління, хоча морозні хвилі ще повертатимуться.