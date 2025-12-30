Прем’єр Польщі побачив підстави для швидкого завершення війни в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з’явилися реальні підстави сподіватися на завершення війни Росії проти України у відносно короткі строки. Про це він сказав, підсумовуючи переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, а також телеконференцію лідерів ЄС і генерального секретаря НАТО, повідомляє RMF24.

За словами Туска, у переговорах високого рівня взяли участь лідери ключових європейських держав, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, керівники європейських інституцій і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Польський прем’єр назвав ці контакти першим етапом «дуже серйозних переговорів» за участю України, Європи, США та Канади.

Туск наголосив, що основою для оптимізму стала декларація Сполучених Штатів про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після можливого укладення миру. Йдеться, зокрема, про можливу присутність американських військових — наприклад, на кордоні або лінії розмежування між Україною та Росією. За його словами, такі чіткі заяви з боку США пролунали вперше.

Водночас глава польського уряду зазначив, що мирний процес вимагатиме від України компромісного підходу в територіальних питаннях. Він заявив, що президент Володимир Зеленський демонструє «дуже добру волю», водночас наголосивши, що будь-які територіальні рішення мають бути погоджені українським суспільством, зокрема через референдум, і можливі лише за умови реальних та надійних гарантій безпеки.

Туск також повідомив, що отримав від канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького інформацію про перебіг відеоконференції лідерів США, України та європейських країн. Прем’єр заявив, що розраховує на термінову зустріч із президентом для координації дій у сфері міжнародної безпеки.

За його словами, Польща може вже у січні опинитися перед необхідністю ухвалення важливих рішень щодо майбутнього України та безпеки регіону, що вимагатиме повної координації між усіма державними інституціями. Туск підкреслив, що готовий до повної співпраці незалежно від політичних розбіжностей.