Мирну угоду мають підписати Україна, США, Росія і Європа, перші документи будуть готові у січні — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ бачить чотири сторони-підписанти майбутньої мирної угоди — Україну, США, Росію та Європу, тому європейські лідери також проводитимуть перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Говорячи про гарантії безпеки, Зеленський наголосив, що їхнім першим пунктом має бути сильна українська армія чисельністю близько 800 тисяч військовослужбовців, належне забезпечення, озброєння та заробітні плати. За його словами, Сполучені Штати нададуть Україні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 Статуту НАТО, а також передбачаються двосторонні гарантії з країнами, які входять до Коаліції охочих.

Президент підкреслив, що участь Європи в переговорах є необхідною, оскільки всі сторони мають обговорити деталі майбутньої мирної угоди перед її підписанням.

Зеленський також повідомив, що перші документи мирного плану можуть бути готові для підписання вже у січні, однак остаточне рішення залежатиме від готовності сторін. За його словами, він готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, додавши, що головне — аби російська сторона не боялася таких перемовин.