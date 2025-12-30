Світлофори і освітлення стали схемою розтрати 1,6 млн грн бюджету на Вінниччині

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру керівнику Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Вінницькій області, начальнику одного з відділів цієї служби та директору товариства-підрядника у справі про розтрату бюджетних коштів.

На Вінниччині посадовців підозрюють у розтраті коштів на вуличному освітленні / Фото: ОГП

За даними слідства, у грудні 2022 року було проведено закупівлю робіт з експлуатаційного утримання доріг державного значення, зокрема з обслуговування світлофорів і вуличного освітлення. Договір уклали з товариством, яке не мало відповідної ліцензії.

Упродовж 2023–2024 років підрядник, за даними прокуратури, систематично завищував у щомісячних актах вартість електроенергії на 20 %, закладаючи витрати, не передбачені кошторисною документацією.

У результаті за два роки дії договору, у період масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру, з бюджету було розтрачено 1,6 млн гривень.

Фігурантам інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Слідчі та процесуальні дії тривають, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.