У Сумах п’яний водій намагався втекти від патрульних і врізався в дорожній знак

У Сумах водій автомобіля Audi з ознаками алкогольного сп’яніння намагався втекти від патрульних та скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомила Патрульна поліція Сумської області.

За інформацією правоохоронців, у середмісті патрульні помітили автомобіль Audi, водій якого проїхав перехрестя площі Покровської та вулиці Героїв Сумщини на заборонний сигнал світлофора. Поліцейські подали керманичу сигнал про зупинку, однак він проігнорував законну вимогу та почав пришвидшувати рух.

Втеча завершилася ДТП: на вулиці Героїв Сумщини водій не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на перешкоду — дорожній знак.

Реклама

Реклама

За кермом перебував 32-річний чоловік із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння, проте водій відмовився.

У результаті інциденту патрульні склали на чоловіка п’ять адміністративних матеріалів.