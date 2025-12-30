Marvel повертає Тора у всесвіт Месників: вийшов новий тизер “Судного дня”

Marvel Studios представила другий офіційний тизер фільму «Месники: Судний день», прем’єра якого в кінотеатрах запланована на 18 грудня 2026 року. Про це повідомляє УНІАН.

Перший трейлер, оприлюднений 23 грудня, показав повернення Кріс Еванс у ролі Стівена Роджерса/Капітана Америки, тоді як другий тизер зосередив увагу на Кріс Гемсворт в образі Тора. Режисерами стрічки стали брати Ентоні Руссо та Джо Руссо, відомі за фільмами «Капітан Америка: Друга війна» та «Месники: Війна нескінченності».

Однією з головних новин проєкту стало повернення Роберт Дауні-молодший. Актор, який раніше зіграв Тоні Старка/Залізну людину у десяти фільмах Marvel, цього разу з’явиться у ролі культового лиходія — Віктора фон Дума.

Реклама

Реклама

У фільмі також знялися Ванесса Кірбі, Ентоні Макі, Себастіан Стен, Летиція Райт, Пол Радд, Вайатт Рассел, Девід Гарбор, Том Гіддлстон, а також Ченнінг Татум, Педро Паскаль та інші.

Очікується, що «Месники: Судний день» стане головною кінопрем’єрою Marvel у 2026 році.