Тепер мобілізованих у ТЦК годуватимуть як у війську

Міністерство оборони України повідомило, що уряд оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Відповідну ініціативу Міноборони Кабінет Міністрів України підтримав під час сьогоднішнього засідання.

Згідно з ухваленими змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП у період мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави. Харчування здійснюватиметься відповідно до Каталогу продуктів харчування, який застосовується у ЗСУ.

У Міноборони зазначили, що зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту їх зарахування до списків військових частин.

Реклама