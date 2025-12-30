Трамп пообіцяв допомогу Україні з ППО, Patriot і відновленням економіки — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з президентом США Дональдом Трампом обговорюється можливість розміщення американських військ в Україні як елемент гарантій безпеки. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з Трампом.

За словами Зеленського, рішення щодо розміщення військ ухвалює саме Сполучені Штати, однак Україна зацікавлена в такому кроці й проговорює це питання як з Трампом, так і з представниками «Коаліції рішучих». Президент наголосив, що присутність військ США стала б сильною позицією у системі гарантій безпеки.

Зеленський також заявив, що можливий візит Дональда Трампа в Україну дозволив би розраховувати на припинення вогню. Він зазначив, що було б бажано, аби Трамп прибув безпосередньо до України, а не обмежувався перебуванням у Польщі, додавши, що Київ готовий прийняти американського президента у будь-який момент. За словами Зеленського, питання виборів під час перемовин у Флориді майже не обговорювалося, оскільки він раніше вже заявляв про готовність до їх проведення.

Окремим блоком переговорів стала потреба України у протиповітряній обороні. Зеленський повідомив, що Трамп пообіцяв допомогу з ППО та системами Patriot. Президент також зазначив, що Україна готова закупити всі необхідні засоби за програмою PURL і попросив американську сторону лише прискорити цей процес.

Крім того, Зеленський розповів, що Трамп вважає економічне відновлення України завданням номер один. За його словами, сторони готують пакет документів під назвою «Процвітаюча Україна», який передбачає створення робочих місць, повернення людей та зростання доходів. Президент заявив, що Трамп хоче утричі збільшити середню заробітну плату в Україні.

Глава держави додав, що на старті відновлення Україні потрібні значні фінансові ресурси, аби люди поверталися на робочі місця. За словами Зеленського, Білий дім прагне досягти процвітання українців за участю американського бізнесу, для якого в Україні планують створити спеціальні умови, аналогічні можливості також передбачаються для європейських компаній.