Україна переходить на цифрові чеки: що відомо про єЧек

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою врегулював запуск єЧеку — національного електронного чека. Документ визначає порядок функціонування сервісу та правові умови його впровадження.

єЧек — це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою в магазині або онлайн. Чек зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну або гарантійного обслуговування.

У Мінекономіки зазначили, що впровадження єЧеку є частиною державного курсу на дерегуляцію, цифровізацію сервісів і зменшення адміністративного навантаження. Сервіс є добровільним: покупець зможе обрати паперовий чек, електронний або обидва варіанти одночасно.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що запуск єЧеку відповідає змінам в економіці та зростанню онлайн-торгівлі. За його словами, паперові чеки часто губляться або не видаються, тоді як цифровий чек завжди доступний, що зручно для споживачів, зменшує витрати бізнесу та забезпечує прозоріші дані для держави без посилення контролю.

Запуск єЧеку запланований на 2026 рік і відбуватиметься поетапно у форматі експериментального проєкту. На першому етапі сервіс працюватиме в пілотному режимі з окремими національними торговельними мережами та банками.

Розробку сервісу здійснює Мінекономіки у співпраці з Мінцифри та сервісом Дія, Мінфіном, ДПС, НБУ, банками і платіжними системами. У міністерстві наголосили, що єЧек не змінює чинних вимог щодо застосування РРО та ПРРО і є інструментом доступу до інформації про розрахункові документи, які зберігаються у відповідній державній системі обліку.