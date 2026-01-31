Зеленський: територіальні питання можна вирішити лише на зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання територій у межах можливого мирного врегулювання не можуть бути вирішені на рівні переговорних команд. За його словами, для цього необхідна безпосередня зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Чеському радіо заявив, що територіальні питання можна вирішити лише на рівні лідерів держав. За його словами, без прямого контакту з Російською Федерацією та її лідером переговорні команди не зможуть досягти домовленостей щодо територій.

Зеленський зазначив, що Україна розглядає можливість переговорів у різних форматах за участі Росії та Сполучених Штатів, а також виступає за залучення Європи на окремих етапах процесу. Він підкреслив, що частиною гарантій безпеки для України є європейська інтеграція та підтримка партнерів.

Президент також наголосив, що так званий «останній етап» переговорів завжди є найскладнішим, і наразі складно оцінити, наскільки сторони близькі до результату. За його словами, у плані завершення війни залишаються болючі питання, зокрема щодо територій, які, на його переконання, ніхто, окрім лідерів держав, вирішити не зможе.