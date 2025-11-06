У Мінекономіки повідомили причину затримки виплати “Національного кешбеку”

Міністерство економіки пояснило причину затримки виплат за програмою «Національний кешбек». Як зазначається, виплати за серпень проведуть у повному обсязі вже наступного тижня, після завершення фінальних технічних процедур.

Причиною затримки стали додаткові погодження, пов’язані зі зростанням кількості учасників програми, яка перевищила початкові прогнози. За серпень сума виплат стане рекордною — 509 млн гривень. Після цього розпочнуться виплати за вересень.

У Мінекономіки наголосили, що «Національний кешбек» є державним інструментом підтримки українського виробництва. Наразі до програми долучилися понад 7,3 мільйона учасників, 1 860 вітчизняних виробників і майже 400 тисяч зареєстрованих товарів. Загальна сума нарахованого кешбеку вже перевищила 5 мільярдів гривень, а покупки українських товарів зросли на понад 38,5 мільярда гривень.

