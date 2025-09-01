Кабмін сформував керівну раду Інвестиційного фонду відбудови: хто у складі

Кабінет Міністрів України затвердив склад українських менеджерів Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, створеного Україною та США.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

До Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови увійшли:

міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев;

заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін;

державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.

“Сьогодні Уряд ухвалив важливе рішення для початку роботи Інвестиційного фонду відбудови — призначені представники України у Керівній раді. Перше засідання Ради відбудеться на початку вересня цього року. На ньому будуть затверджені учасники комітетів, принципи відбору проєктів та операційні процедури”, — зазначив міністр Олексій Соболев.

Керівна рада складатиметься з шести менеджерів — по три від кожної сторони. Американську сторону представлятимуть три менеджери, уповноважені DFC через компанію DFC Ukraine Subsoil, LLC. Стратегічні рішення ухвалюватимуться виключно одностайно, що забезпечує рівноправність партнерства.

Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund — RIF) є спільною ініціативою урядів України та США, спрямованою на залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори економіки. Фонд було офіційно запущено 23 травня 2025 року.