Уряд запускає масштабну цифровізацію ринку праці

29 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає масштабну цифровізацію ринку праці. Мета — ефективніше працевлаштування, менше паперу, рішення на основі даних. Ядро реформи – цифрова система Обрій. повідомили в Мінекономіки.

В Обрії можна буде:

зареєструвати статус безробітного,

оформити допомогу,

офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях,

отримати грант на навчання,

отримати підтвердження кваліфікації.

Систему розробляють команди Мінекономіки та Державної служби зайнятості. Обрій автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.

Рішення Уряду є складовою ширшого плану змін ринку праці, де вже готується Стратегія зайнятості. Паралельно опрацьовуються зміни до трудового законодавства, щоб узгодити сервісну модель і цифрові процеси.