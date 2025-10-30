Уряд запускає масштабну цифровізацію ринку праці

29 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає масштабну цифровізацію ринку праці. Мета — ефективніше працевлаштування, менше паперу, рішення на основі даних. Ядро реформи – цифрова система Обрій. повідомили в Мінекономіки.
В Обрії можна буде:
- зареєструвати статус безробітного,
- оформити допомогу,
- офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях,
- отримати грант на навчання,
- отримати підтвердження кваліфікації.
Систему розробляють команди Мінекономіки та Державної служби зайнятості. Обрій автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.
Рішення Уряду є складовою ширшого плану змін ринку праці, де вже готується Стратегія зайнятості. Паралельно опрацьовуються зміни до трудового законодавства, щоб узгодити сервісну модель і цифрові процеси.