        Техно

        Уряд запускає масштабну цифровізацію ринку праці

        Віктор Алєксєєв
        30 Жовтня 2025 11:05
        Ілюстративне фото / Фото УНІАН
        Ілюстративне фото / Фото УНІАН

        29 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає масштабну цифровізацію ринку праці. Мета — ефективніше працевлаштування, менше паперу, рішення на основі даних. Ядро реформи – цифрова система Обрій. повідомили в Мінекономіки.

        В Обрії можна буде:

        • зареєструвати статус безробітного,
        • оформити допомогу,
        • офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях,
        • отримати грант на навчання,
        • отримати підтвердження кваліфікації.

        Систему розробляють команди Мінекономіки та Державної служби зайнятості. Обрій автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.

        Рішення Уряду є складовою ширшого плану змін ринку праці, де вже готується Стратегія зайнятості. Паралельно опрацьовуються зміни до трудового законодавства, щоб узгодити сервісну модель і цифрові процеси.


