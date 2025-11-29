На фронті 157 бойових зіткнень від початку доби – Генштаб

Станом на 16:00 уздовж усієї лінії фронту зафіксовано 157 бойових зіткнень. Найінтенсивніша ситуація залишається на Покровському та Олександрівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотири авіаудари, застосувавши шість керованих авіабомб, і здійснив 60 обстрілів, серед них три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку підрозділи Сил оборони відбили шість атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Колодязного та у бік Кутьківки; ще два бої тривають.

Реклама

Реклама

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім штурмів поблизу Піщаного, Колісниківки, Новоплатонівки та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався просунутися в районах низки населених пунктів, зокрема Новоєгорівки, Копанок, Середнього, Колодязів і Зарічного. Тривають 11 боїв.

На Слов’янському напрямку українські війська зупинили п’ять із семи ворожих спроб просування в районах Ямполя та Серебрянки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки біля Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку оборонці відбили 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Два бої тривають.

Найбільшу активність ворога зафіксовано на Покровському напрямку – 56 атак у районах Володимирівки, Маяка, Родинського, Мирнограда, Лисівки, Котлиного, Молодецького, Новосергіївки та Філії. Триває десять боєзіткнень.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі атаки поблизу Зеленого Гаю, Товстого, Соснівки, Олександрограда, Січневого, Вишневого, Привілля та Рибного. Три бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять зіткнень – атаки тривали в районах Привільного, Солодкого та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив сім наступальних дій поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку активних бойових дій не зафіксовано.